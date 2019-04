Esporte Último internado por ferimentos no incêndio no Ninho do Urubu recebe alta após 2 meses Jhonata Ventura teve 30% do corpo queimado por conta do incêncio no alojamento das categorias de bae do Flamengo

O atleta das divisões de base do Flamengo Jhonata Ventura, de 15 anos, último ferido no incêndio do Ninho Urubu que ainda estava internado, recebeu alta neste sábado (13) e deixou o hospital pouco mais de dois meses depois da tragédia que ocasionou a morte de dez adolescentes. Jhonata estava internado em um hospital particular desde 8 de fevereiro, após sofrer queima...