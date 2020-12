Esporte Último clássico de 2020 em imagens: Atlético-GO x Goiás, no Accioly Confira galeria com as fotos do repórter fotográfico do POPULAR Douglas Schinatto. São registros da vitória do Goiás sobre o Atlético-GO, a segunda do clube esmeraldino sobre o Dragão no Brasileiro deste ano

No último clássico goiano de 2020, deu Goiás sobre o Atlético-GO no Estádio Antônio Accioly. O clube esmeraldino venceu por 1 a 0 nesta segunda-feira (7), pela 24ª rodada do Brasileirão. É o último clássico do ano de 2020, mas não da temporada. O calendário do futebol do ano vai se estender até fevereiro de 2021 por causa das alterações forçadas pela pandemia ...