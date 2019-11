Esporte Última vitória do Goiás em Porto Alegre, contra o Inter, foi às vésperas do Mundial colorado Em jogos nos domínios gaúchos, esmeraldino ganhou apenas quatro vezes. Última foi goleada, quinze dias antes da maior conquista do adversário

De olho na Libertadores 2020, o Goiás disputa confronto direto com o Internacional, a partir das 19h30 de quarta-feira (27), no Beira-Rio. O retrospecto é amplamente favorável ao time gaúcho. A última vitória goiana aconteceu há 13 anos, às vésperas da maior conquista da história colorada - o Mundial de Clubes de 2006. O embate já foi realizado 26 vezes no Rio Gr...