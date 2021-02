Esporte Última rodada da Série A tem quatro destinos para serem definidos Oito clubes chegam para a última rodada para definir como será a temporada 2021 no futebol brasileiro e continental

Disputa pelo título, vagas na Libertadores e Sul-Americana e a definição do último rebaixado vão movimentar a 38ª rodada da Série A do Brasileiro. Todos os dez jogos serão disputados simultaneamente nesta quinta-feira (25), a partir das 21h30. Na ponta da tabela, Flamengo e Internacional decidem quem levará o caneco do Brasileirão 2020.Depois de início adiado, por causa da par...