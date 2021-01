Esporte Ônibus do São Paulo é apedrejado em emboscada antes do jogo De acordo com o clube, 14 pessoas foram identificadas e presas. Nenhum dos passageiros ficou ferido, apesar do susto

O ônibus do São Paulo foi alvo de uma emboscada e apedrejado na tarde de hoje (23), quando a delegação estava a caminho do Morumbi, para o jogo contra o Coritiba. De acordo com o clube, 14 pessoas foram identificadas e presas. Nenhum dos passageiros ficou ferido, apesar do susto. Vice-líder do Campeonato Brasileiro, o Tricolor vive momento tenso, já que perdeu a pont...