Esporte Ítalo Ferreira ganha etapa de Gold Coast e sai na frente por vaga em Tóquio-2020 Surfista brasileiro triunfa na última onda com apertadíssima vantagem de 12,57 a 12,43 sobre Kolohe Andino

O brasileiro Ítalo Ferreira faturou neste domingo (07) o título da etapa de Gold Coast do Circuito Mundial de Surfe, que abriu o calendário da elite da modalidade em 2019, e de quebra largou na frente na disputa por uma vaga na Olimpíada de Tóquio-2020. Os dois primeiros surfistas do País mais bem colocados no circuito ao término das competições deste ano vão assegurar u...