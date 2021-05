Esporte Íkaro vê chegada ao Vila Nova como chance de voos mais altos na carreira Íkaro, de 25 anos, estreou contra o Anápolis e entende que tem em mãos a melhor chance na carreira

O volante Íkaro, de 25 anos, foi contratado pela diretoria do Vila Nova para reforçar a equipe na reta final do Campeonato Goiano e para a Série B do Campeonato Brasileiro. Com passagem por clubes importantes nas categorias de base, o jogador vê na oportunidade dada pelo Vila Nova como a chance para decolar na carreira. Em seu período de formação, Íkaro jogou por Fl...