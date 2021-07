Esporte Ídolos dão dicas para jejum de gols do Vila Nova acabar Goleadores do passado apontam saídas para que o ataque colorado seja mais efetivo dentro da Série B

Ex-atacantes do Vila Nova acreditam que treinamentos e melhor posicionamento em campo são alguns fatores que poderão ajudar atacantes do atual elenco do time colorado para afastar a má fase no Campeonato Brasileiro. O Tigre tem o pior ataque da Série B e o 7º pior, em média, entre os 168 clubes que disputam todas as quatro divisões da competição nacional.Em 14 rodadas da Sér...