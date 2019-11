Esporte Ídolo, goleiro visita Atlético-GO às vésperas de jogo decisivo Márcio, que encerrou a carreira após o Goianão, pelo Goiânia, diz que acredita no acesso do Atlético à Série A

O Atlético, na sequência à preparação para o jogo decisivo de sábado (30), diante do Sport, teve tarde de entrevista polêmica e quente do presidente, Adson Batista, que abordou vários assuntos, criticou a imprensa e passou mensagem de confiança ao elenco. A entrevista durou cerca de uma hora e, logo depois, o ex-goleiro Márcio apareceu no clube para rever amigos,...