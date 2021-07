Esporte Ídolo do Vila Nova, Guilherme é internado com Covid-19 Ex-atacante de 75 anos está com parte do pulmão comprometido

Um dos maiores ídolos do Vila Nova, o ex-atacante Guilherme está internado em um hospital em Goiânia após ter testado positivo para Covid-19. O mineiro de 75 anos está com parte do pulmão comprometido e segue sem previsão de receber alta. Ele foi internado na terça-feira (6). Guilherme marcou época pelo Vila Nova na década de 1970, período que conquistou mais de dez...