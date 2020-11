Esporte Ídolo do Santos e da seleção, Pepe é internado em São Paulo com covid-19 Segundo o clube paulista, o quadro do ex-jogador é considerado leve. Ele é bicampeão da Copa do Mundo e o segundo maior artilheiro do Peixe, com 403 gols

Um dos maiores ídolos da história do Santos, Pepe foi diagnosticado com Covid-19 e está internado no Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo. O quadro do ex-jogador é considerado leve. Pepe tem 85 anos e foi bicampeão da Copa do Mundo com a seleção brasileira em 1958 e 1962. Além disso, ele é o segundo maior artilheiro do Santos, com 403 gols, atrás apenas...