Esporte Ídolo do Inter, argentino D'Alessandro recebe cidadania brasileira Com 498 jogos pelo clube, além de 94 gols marcados, é o terceiro jogador que mais vezes atuou na história do Internacional

O meia argentino Andrés D'Alessandro agora é também um brasileiro. O jogador de 39 anos anunciou nesta quinta-feira (17) o recebimento da cidadania brasileira, estreitando ainda mais os laços com o país que o adotou futebolisticamente. A outorga do título pela Secretaria Nacional de Justiça foi publicada no Diário Oficial nesta quarta (16). "Oficialmente brasileiro! Dia mu...