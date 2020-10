Esporte Ídolo do Goiás, Macalé é internado com embolia pulmonar Ex-zagueiro ficou uma UTI, mas apresenta melhora no quadro clínico e já deixou a unidade intensiva

O ex-zagueiro Sebastião Macalé está internado, desde segunda-feira (4), no Hospital Anis Rassi, em Goiânia. Ele foi diagnosticado com quadro de tromboembolismo pulmonar (TEP) e passou dois dias em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), na qual a deixou nesta quarta-feira (7) após apresentar melhora. Um dos principais ídolos do Goiás, Macalé está estável e respira com...