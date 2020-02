Esporte Ídolo do Flamengo, Júnior critica demora em indenizações da tragédia do Ninho Foi a primeira vez que Júnior se manifestou sobre a tragédia. Ele é um dos principais jogadores da história do clube, tendo conquistado a Copa Libertadores e o Mundial Interclubes em 1981

Ídolo do Flamengo, o ex-jogador Júnior criticou o clube por causa da demora nas indenizações às famílias das vítimas da tragédia do Ninho do Urubu. No dia 8 de fevereiro do ano passado, 10 jovens das categorias de base do Flamengo morreram e três ficaram feridos após um incêndio no centro de treinamentos. "Quando você vê as grandes contratações que foram feitas, o F...