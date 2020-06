Esporte Ídolo do Atlético-GO elogia novo reforço do Dragão Ex-zagueiro Lino vê volante Matheus Frizzo, cedido pelo Grêmio, como jogador promissor

No início da próxima semana, o Atlético-GO deve apresentar o volante e meia Matheus Frizzo, de 21 anos. Ele foi cedido por empréstimo, ao Dragão, pelo Grêmio-RS, até o final da Série A do Brasileiro, sem data oficial para começar nem terminar - a projeção é de que possa se estender à temporada 2021. Frizzo é um "menino promissor", na definição do ex-zagueiro e capitã...