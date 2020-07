Esporte Ídolo da Juventus, Pirlo é anunciado como novo técnico do sub-23 do time Ex-meia atuou na Juventus entre 2011 e 2015, conquistando quatro vezes o Campeonato Italiano, além de uma Copa da Itália

O ex-jogador Andrea Pirlo foi anunciado como o novo treinador do elenco sub-23 da Juventus nesta quinta-feira (30). O italiano, que ganhou a Copa do Mundo de 2006 pelo seu país, era especulado para o cargo há mais de um mês. "Oficial. Pirlo é o novo treinador do sub-23. Bem-vindo, treinador Pirlo", escreveu o clube no Twitter. O time que será comandado pelo italia...