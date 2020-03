Esporte Éverton Ribeiro pensa em seleção após gols em vitória do Flamengo: 'É com o Tite'

Depois da vitória por 2 a 1 sobre o Junior Barranquilla, na quarta-feira, na Colômbia, na estreia da Copa Libertadores, os jogadores do Flamengo chegaram na manhã desta quinta no Rio de Janeiro e ganharam folga do técnico português Jorge Jesus até a tarde desta sexta, quando treinarão pela única vez antes do clássico contra o Botafogo, neste sábado, no estádio do Maracanã, p...