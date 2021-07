Esporte Élvis reforça apoio de elenco ao técnico do Goiás: 'estamos fechados com o Pintado' Meia esmeraldino diz que treinador faz bom trabalho na Série B e garante apoio do elenco ao trabalho

Apesar de começar a Série B do Campeonato Brasileiro disputando uma vaga no grupo de acesso (G4), elenco e comissão técnica do Goiás ainda sofrem com desconfiança da torcida e já receberam críticas abertas de dirigentes do clube. O meia Élvis, camisa 10 da equipe, disse que está ciente da pressão que existe para retornar à Série A do Campeonato Brasileiro, mas saiu e...