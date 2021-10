O zagueiro Eder fez o lançamento e o lateral Ígor Cariús fez o primeiro gol da vitória de 2 a 0 do Atlético-GO sobre o Grêmio, na segunda-feira (25). Além de protagonistas na jogada, ambos estão se aproximando do fim do contrato com o clube. Por enquanto, citam que tiveram algumas conversas com o presidente do clube, Adson Batista, mas ainda sem a definição sobre uma renovação do vínculo.

Eles dizem que estão concentrados no projeto do clube, que é de se manter na elite nacional e chegar à uma competição internacional. Eles apontam o bom ambiente no clube e a adaptação a Goiânia como fatores que podem pesar na renovação.

Ígor Cariús veio do CRB-AL no início deste ano. Segundo ele, houve algumas conversas com a diretoria atleticana e ele no início da Série A, coincidindo com as partidas pela Copa do Brasil. Porém, cessaram. Ele manifesta o desejo de continuar no Dragão. "Sobre renovação tivemos conversa naqueles confrontos nossos pela Copa do Brasil, contra Corinthians, e no Brasileiro. Aí, deu uma esfriada na negociação. Agora, estamos chegando na reta final para conquistar o nosso objetivo, que é a permanência na Série A, a nossa primeira etapa. Vamos conversar de novo, com o Adson (Batista, presidente). Mas estou muito feliz aqui, a minha família, também", disse o lateral atleticano.

Segundo ele, o Atlético-GO é um clube que me acolheu muito bem, é acolhedor, assim como o pessoal de Goiânia é assim. Temos de ver, para ambas as partes, o que será melhor, para mim, para minha família e também para o clube para haver o acerto e ficar por aqui", frisou Igor Cariús, que fez o primeiro gol dele na Série A e o segundo pelo clube.

Para Eder, a relação de proximidade com a torcida atleticana é algo que tem sido bastante positivo. Na vitória sobre o Grêmio, a mulher dele, Ana Paula, assistiu à parte do jogo ao lado da torcida rubro-negra. Este momento de boa convivência têm sido marcantes para ele, que viveu fases difíceis na carreira e chegou a pensar em desistir do futebol antes.

"Pesa bastante, porque o jogador quer duas coisas: ter a regularidade dentro de campo e o reconhecimento fora de campo. Para isso, você tem de fazer um trabalho bem feito. Aqui, tive oportunidade de fazer o meu trabalho bem feito. O que vejo é que não foi nada forçado, tem sido muito natural. Em nenhum momento, vi algo forçado. Ela relação da torcida de ter o apego por mim, pela minha família, pelo meu filho (Romeo) conta muito", ressaltou Eder.

Segundo ele, tudo tem o tempo certo e isso será levado em consideração ao discutir com Adson Batista a renovação. "Volto a falar: muita calma, ainda tenho contrato, não tenho pressa de resolver nada. Quero aproveitar o momento e tem sido muito bom. Não quero estragar isso com coisas que podem ser resolvidas facilmente num momento mais tranquilo. Quero aproveitar cada momento, cada jogo, cada viagem", repetiu Eder.