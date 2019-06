Esporte “É um sonho a realizar, disputar a Liga dos Campeões”, comemora Rafael Toloi Revelado pelo Goiás, zagueiro vive boa fase no futebol italiano e vibra com classificação para principal torneio de clubes da Europa

Desde criança, Rafael Toloi é apaixonado por futebol. Brincava nos campos de futebol em Glória d’Oeste, no interior do Mato Grosso, sua cidade natal e desde pequeno sonhou em se tornar jogador profissional. Uma meta de motivação do defensor é de sempre disputar os principais campeonatos. O zagueiro de 28 anos terá a chance de jogar, pela Atalanta, seu atual clube, a L...