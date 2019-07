Esporte 'É um ponto importante e temos que valorizar isso', diz Matheus sobre empate do Atlético em Campinas Resultado sem gols em duelo com a Ponte Preta, no Estádio Moisés Lucarelli, não permitiu ao Dragão assumir a liderança da Série B e ainda deixou o clube ameaçado de deixar o G4

Eleito melhor jogador do Campeonato Goiano, mas com atuações abaixo das esperadas em comparação com o início da temporada, o meia Matheus é considerado uma das peças-chave do Atlético na busca pelo acesso à elite do futebol brasileiro. Nesta quarta-feira (17), dia seguinte ao empate rubro-negro sem gols com a Ponte Preta, em Campinas, no interior paulista, o joga...