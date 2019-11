Esporte 'É negro, está trabalhando para se clarear', diz dono do Brescia sobre Balotelli Massimo Cellino fez referência à cor da pele do atacante ao comentar o afastamento do jogador dos treinos

O proprietário e presidente do Brescia, Massimo Cellino, deu uma declaração polêmica ao comentar o momento de Mario Balotelli, afastado dos treinos do clube por indisciplina na semana passada. O dirigente fez referência à cor da pele do atacante italiano. "É negro, está trabalhando para se clarear, mas está com dificuldade", afirmou o presidente antes do início da entrevista c...