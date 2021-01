Esporte 'É meu jogo mais importante em 4 anos', frisa meia Alan Mineiro O Vila Nova enfrenta neste domingo (17) o Ituano, às 18 horas, em Itu-SP, para voltar à Série B

Alan Mineiro está há quatro anos no Vila Nova, desde a Série B 2017, com uma passagem rápida pelo Fortaleza nesse período. Sem títulos nem acesso pelo clube, Alan Mineiro espera fazer parte da história vilanovense com a conquista do primeiro acesso dele e o 5ª clube, que foi campeão da Série C (1996 e 2015) e chegou à Série B duas vezes (2007 e 2013). Por isso, ...