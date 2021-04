Esporte ‘É gratificante ganhar do Goiás’, diz técnico do Vila Nova Wagner Lopes elogiou comportamento do elenco colorado, mas quer que equipe melhore finalização para ganhar jogos com mais facilidade

A vitória do Vila Nova sobre o Goiás neste domingo (11) encerrou a sequência de cinco jogos de invencibilidade do time esmeraldino no clássico goiano. O triunfo de 2 a 1 do Tigre, no OBA, pela 8ª rodada do Estadual, encaminhou a classificação vilanovense no Campeonato Goiano. Para o técnico Wagner Lopes, vencer esse confronto é diferente. “É um sentimento de...