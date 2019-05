Esporte “É covardia jogar o crescimento em cima de um título”, diz Cristiane ao POPULAR São pelo menos 15 anos de seleção brasileira. Ela se tornou a maior artilheira (14 gols) da história das Olimpíadas e conquistou duas medalhas de prata olímpicas - 2004 (Atenas) e 2008 (Pequim). Tem títulos de Libertadores, Copa América, Pan-Americanos e Sul-Americano. Até 2020, tentará vencer a Copa do Mundo e ganhar o ouro olímpico. Cristiane, atacante do São Paulo e da seleção, falou ao POPULAR, por telefone, antes do seu 4º Mundial, sobre o momento da seleção, o futebol feminino no Brasil, o São Paulo, além da Copa da França, que começa no dia 7 de junho. Confira os principais trechos da entrevista.

O Brasil vai chegar ao Mundial com uma sequência de nove jogos sem vitória. Isso pode gerar desconfiança sobre o desempenho da seleção na Copa da França?Isso gera, para as pessoas de fora, dúvida e pulga atrás da orelha. Já vivi situações parecidas, de chegar em competições um pouco desacreditada. Hoje, temos o alcance de mídia maior do que antigamente (Copa ...