Esporte 'É a cereja do bolo', define técnico do Vila Nova sobre final da Série C Márcio Fernandes busca sua segunda conquista nacional à frente do time colorado. Em 2015, foi campeão da Série C

O Vila Nova chega à final da Série C, diante do Remo, com fome e sede de mais um título do torneio após cinco anos. Em especial, uma pessoa pode sentir o gosto de conquistar novamente a competição: o técnico Márcio Fernandes, de 58 anos. Ele voltou ao clube numa cartada decisiva, com a missão de reverter o desânimo interno após a estreia com derrota para o Ituano-SP (...