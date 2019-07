Esporte Ângela e Carol Horta vencem cubanas e levam o bronze no vôlei de praia do Pan

O Brasil encerrou a sua participação no vôlei de praia nos Jogos Pan-Americanos de Lima com a conquista de uma medalha de bronze. Nesta terça-feira, na disputa pelo terceiro lugar da chave feminina, Ângela e Carol Horta derrotaram as cubanas Maylen Delís e Leila Martínez por 2 sets a 0, com parciais de 21/19 e 21/18. Com uma campanha perfeita até a classificação às semifina...