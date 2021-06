Esporte Áudio mostra Caboclo xingando presidente da Fifa e membros da CBF Afastado inicialmente por um mês de seu cargo na confederação, Caboclo afirma ser inocente e que retomará seu posto, embora a sua situação política seja bastante complicada.

Afastado da presidência da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) sob acusações de assédio moral e sexual, Rogério Caboclo teve novos áudios vazados nesta quarta-feira (9). As gravações são de 2018, de acordo com o site da ESPN, e mostram o dirigente se referindo ao presidente da Fifa e a funcionários da própria confederação nacional com palavrões. As conversas teriam...