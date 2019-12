Esporte Árbitros goianos premiados vibram com trabalho reconhecido Wilton Pereira Sampaio e Fabrício Vilarinho foram escolhidos pela CBF como integrantes do melhor quarteto de arbitragem da Série A do Brasileirão em 2019

Premiados como integrantes do melhor quarteto de arbitragem da Série A do Campeonato Brasileiro, os árbitros goianos Wilton Pereira Sampaio, de 37 anos, e Fabrício Vilarinho, de 39, comemoram o reconhecimento obtido com a premiação da CBF. A dupla comentou sobre os desafios da profissão após a implementação do uso do árbitro de vídeo (VAR) e sobre a arbitragem brasil...