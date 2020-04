O futebol terá novas regras a partir do dia 1º de junho. A International Board (IFAB na sigla em inglês), órgão que regulamenta as regras do jogo, divulgou comunicado com alterações que podem resolver algumas polêmicas, mas claro, criar novas discussões no esporte. Mudança no que é considerado toque de mão é a principal alteração para a próxima temporada.

Agora, o braço do jogador terá delimitação de espaço para definir se será ou não uma falta ou pênalti. “Não mudará nada para a arbitragem. É cultural ter reclamação se a bola tocou ou não centímetros do braço ou em determinado local do jogador. Temos de nos basear nos conceitos das regras, simples. Assim, vamos tomar decisões corretas para o jogo”, opinou o árbitro goiano André Luiz Castro.

O presidente da Comissão de Arbitragem da Federação Goiana de Futebol (FGF), Júlio César Mota, define como “interessante” a especificação de uma parte do braço para determinação de uma infração durante uma partida. “Acredito que jogadores da defesa podem reclamar, mas é algo que nunca foi feito antes. É interessante. O árbitro já tinha a capacidade de ver se tocava abaixo ou na parte (manga da camisa) delimitada. Acredito que vai ajudar mais e facilitar na dinâmica do jogo. Esse tipo de lance, por exemplo, o árbitro vai ter a convicção e não precisará recorrer ao VAR”, explicou.

Não há previsão de quando o futebol voltará a ser disputado, por causa da paralisação devido à pandemia do novo coronavírus. O documento da IFAB diz que competições suspensas ou que não começaram terão a opção de seguir as regras de 2019/2020 ou adotar as novas.

Se for antes de 1º de junho, as competições nacionais terão de ter autorização da Fifa para utilização das regras, o que já ocorreu outras vezes. De qualquer forma, os árbitros do futebol goiano vão iniciar atividades sobre as novas mudanças no futebol.

“Como já fomos informados pela International Board, vou traduzir as mudanças e começar novas orientações o quanto antes”, frisou Júlio César Mota.

Outra mudança em relação à mão na bola é que, se for mão de um jogador na fase ofensiva, ela só deve ser marcada se for em lance de gol ou chance clara para o seu time. “Será benéfico para a arbitragem e para o futebol. Ficará bem claro para todos se a infração deve ou não ser marcada. Antes, gerava discussão”, afirmou o árbitro goiano Jefferson Ferreira.

Principais mudanças

- A bola que bater no início do braço do jogador, a partir do ombro, não será falta. A zona em que será falta é para baixo da axila;

- Em lances interpretativos em revisões com o árbitro assistente de vídeo (VAR), o árbitro de campo tem que revisar no monitor à beira do gramado e não mais acatar apenas a orientação da cabine;

- A IFAB não considerou necessária a divulgação do áudio do VAR

- Se um atleta receber amarelo durante o tempo regulamentar e outro na disputa de pênaltis, ele não será excluído. O árbitro deve assinar na súmula como dois cartões amarelos, para registro, e não expulsão;

- Se cobrador e goleiro cometerem infrações simultâneas em uma disputa de pênalti, o cobrador que deve ser punido com cartão amarelo;

- Se uma falta for cobrada, com autorização do árbitro, rapidamente ou o juiz der vantagem após uma falta que interfira em um lance claro de ataque, não será mostrado o cartão amarelo;

- Em cobrança de pênalti, se o goleiro se adiantar e o batedor perder, o lance só vai voltar se o árbitro entender que o avanço do goleiro realmente interferiu;

- O toque de mão, se for voluntário, por parte de um defensor vai interferir na hora de determinar um lance de impedimento do time oposto. Não será infração;

- Os jogadores que não respeitarem os quatro metros de distância obrigatória num lance de bola ao chão serão punidos com cartão amarelo;

- Se o goleiro cobrar um tiro de meta ou falta para que um companheiro devolva com o peito ou a cabeça, o lance deve ser repetido. Se isso acontecer mais de uma vez, o arqueiro pode ser punido

- A mão do atacante só vai ser marcada se houver, imediatamente, gol ou chance clara de gol par ao jogador ou sua equipe.