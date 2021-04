Esporte Árbitro goiano, de 33 anos, morre vítima da Covid-19 Thiago Oliveira Reis estava no início da carreira na arbitragem e apitava jogos das categorias de base do futebol goiano

O futebol goiano está de luto pela morte do árbitro Thiago Oliveira Reis, aos 33 anos, vítima de complicações da Covid-19. Ele morreu nesta quinta-feira (8) e deixou dois filhos pequenos. Thiago Oliveira Reis estava no início de sua carreira como árbitro da Federação Goiana de Futebol. Ele apitava jogos das categorias de base do futebol goiano. A última part...