Árbitro Fifa apitará primeira partida do Goiás no Campeonato Goiano

A Federação Goiana de Futebol (FGF) divulgou, nesta segunda-feira (20), a arbitragem para 1ª rodada do Campeonato Goiano. O único árbitro com escudo Fifa, Wilton Pereira Sampaio, foi escalado para apitar a partida entre Goiás e Aparecidense, às 20h30, no estádio da Serrinha, na quinta-feira (23). O primeiro jogo da competição será, quarta-feira (22), às 19h30, no est...