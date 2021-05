Esporte Árbitro Fifa apita jogo de ida da final do Goianão 2021 Wilton Pereira Sampaio terá como assistentes Bruno Pires, também Fifa, e Márcio Soares

Wilton Pereira Sampaio vai apitar o primeiro jogo da final do Campeonato Goiano entre Grêmio Anápolis e Vila Nova, neste domingo (16), às 16 horas, no Estádio Jonas Duarte, em Anápolis. Wilton é árbitro Fifa e trabalha em jogos pelas principais competições nacionais e sul-americanas, além de já ter tido a experiência de Mundial de Clubes e na Copa do Mundo da Rús...