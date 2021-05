Esporte Árbitro de vídeo sofre ameaças de torcedores do Vila Nova após final do Goianão Jefferson Ferreira recebeu uma série de mensagens com tom ameaçador e foi orientado a procurar a Polícia Civil para registrar ocorrência

O árbitro Jefferson Ferreira, de 34 anos, revelou que está sendo vítima de ameaças de torcedores do Vila Nova após a decisão do Campeonato Goiano. O árbitro, do quadro da Federação Goiana de Futebol, trabalhou na partida decisiva do Goianão como árbitro de vídeo. Com mensagens recebidas pelo celular, Jefferson Ferreira vai registrar boletim de ocorrência para não deixar a...