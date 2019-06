Esporte Árbitro da final da última Copa do Mundo vai apitar Brasil x Bolívia nesta sexta Conmebol anunciou nesta terça-feira (11) que o argentino Nestor Pitana, de 43 anos, apitará partida de estreia da Copa América

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) anunciou nesta terça-feira quem será o árbitro da estreia do Brasil na Copa América, nesta sexta, contra a Bolívia. O designado para trabalhar na partida no estádio do Morumbi, em São Paulo, será o argentino Nestor Pitana, de 43 anos, nome de destaque na arbitragem internacional e responsável por atuar em partidas importantes d...