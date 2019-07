Esporte Ágatha e Duda vencem americanas e levam o ouro na etapa de Tóquio do vôlei de praia Foi a 101ª final feminina entre Brasil e Estados Unidos no Circuito Mundial da modalidade

A dupla brasileira formada por Ágatha e Duda conquistou na manhã deste domingo a medalha de ouro na etapa quatro estrelas de Tóquio do Circuito Mundial de vôlei de praia. Elas superaram as norte-americanas April Ross e Alix Klineman por 2 sets a 0 (21/19, 21/18) na decisão do torneio, que também serviu como evento-teste aos Jogos Olímpicos de 2020. Foi a 101ª fina...