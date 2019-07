Esporte Ágatha e Duda vão à final em etapa de Tóquio; Alison e Álvaro disputam o bronze Dupla feminina vai enfrentar as norte-americanas Klineman/Ross pela sexta vez na decisão

As brasileiras Ágatha e Duda passaram com êxito por uma maratona de jogos e avançaram à final da etapa de Tóquio do Circuito Mundial de vôlei de praia, no Japão. Elas venceram três rodadas eliminatórias seguidas neste sábado para alcançar a segunda disputa de medalha de ouro nesta temporada. Na decisão, marcada para este domingo, às 6h20 (de Brasília), elas enfren...