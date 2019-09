Esporte Ágatha e Duda batem compatriotas e vão à final em Roma no vôlei de praia A dupla avançou à luta pelo título ao vencer as compatriotas Ana Patrícia e Rebecca por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 17/21, 21/19 e 15/13, nas semifinais

As brasileiras Ágatha e Duda garantiram neste sábado uma vaga na decisão do World Tour Finals, em Roma, palco de um dos principais eventos desta temporada do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. A dupla avançou à luta pelo título ao vencer as compatriotas Ana Patrícia e Rebecca por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 17/21, 21/19 e 15/13, nas semifinais. Essa fo...