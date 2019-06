Esporte Ágatha/Duda bate Ana Patrícia/Rebecca e leva ouro no Circuito Mundial O triunfo, uma revanche após a derrota para as compatriotas na disputa do terceiro lugar em Jijang (China), esquentou a corrida olímpica brasileira

O Brasil obteve neste domingo (2) a sua 61ª dobradinha no feminino no Circuito Mundial de vôlei de praia. Na etapa de Ostrava, na República Checa, Ágatha/Duda e Ana Patrícia/Rebecca decidiram a medalha de ouro e as primeiras subiram no lugar mais alto do pódio. Ágahta e Duda venceram por 2 sets a 0, com parciais de 21/19 e 21/17. O triunfo, uma revanche após a derr...