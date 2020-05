A Espanha foi um dos epicentros da pandemia da Covid-19. O país soma mais de 220 mil casos confirmados, além de mais de 25 mil mortos. A situação começa a melhorar e traz mais tranquilidade para a população. Os números do novo coronavírus estão caindo por lá. O goiano Fernando Reges, volante do Sevilla e ex-Vila Nova, conversou com o POPULAR sobre como tem sido lidar com rotina alterada em meio à pandemia.

“É um momento difícil, não só na Espanha, mas no mundo todo. Todos estão sofrendo com esse momento complicado, mas espero que passe o rápido possível para que eu possa voltar a jogar futebol”, comentou o jogador de 32 anos, que disse que continua isolado e explicou como funcionava para sair de casa em Sevilha.

“O isolamento na Espanha foi rigoroso. Se saísse duas pessoas no carro, paravam na hora. Só podia ir ao supermercado e farmácia, se desrespeitasse levava multa cara. O pessoa cumpriu muito bem”, frisou o jogador, que disputou 28 jogos pelo Sevilla na temporada e revelou desejo de jogar a Série A do Brasileiro e de retornar ao Vila Nova.

“Não sei se vou conseguir voltar para jogar. Se não der, quero exercer alguma função como gratidão. Foi o clube que abriu as portas para eu me tornar jogador profissional. Quero voltar com intuito de 100% ajudar o Vila”, disse. “A gente sempre pensa em voltar, mas tenho dois anos de contrato com o Sevilla, quero fazer bons campeonatos para continuar abrindo portas na Europa. Pode acontecer (de retornar ao Brasil), mas às propostas que recebi nunca avançaram. Não fiquei sem contrato aqui, mas tenho o sonho de jogar a Série A (do Brasileirão)”, afirmou o jogador.

Fernando estava lesionado, com problema no adutor, antes da paralisação ocorrer na Espanha, no dia 12 de março. O jogador se recuperou e vive a expectativa de voltar aos treinos de forma presencial no Sevilla, a partir da próxima sexta-feira (8).

“Já estou recuperado, treinando em casa. Sobre volta aos treinos, vamos fazer testes (para o coronavírus). Quem estiver liberado, volta na sexta. Vai sair do carro direto para o campo, treina com distância dos companheiros, volta para o carro e vai embora pra casa”, explicou o volante goiano.

Confira a entrevista completa com o volante Fernando, ex-Vila Nova, no vídeo abaixo: