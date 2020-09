Esporte À espera do retorno ao Atlético-GO, Renato Kayzer pede ao time para 'guerrear' Atacante rubro-negro está recuperado de lesão e deve ser utilizado na partida contra o Fluminense

Antes da paralisação dos jogos, por causa da pandemia do coronavírus, o atacante Renato Kayzer era artilheiro do Atlético-GO - fez sete gols, dos quais cinco pelo Estadual e dois pela Copa do Brasil. Com esses números e as boas atuações, Renato Kayzer carrega expectativa de um bom retorno na Série A, nesta quarta-feira (2), diante do Fluminense, no Maracanã. Renato Kayzer...