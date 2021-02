Esporte À espera de oportunidades, goleiro é apresentado no Vila Nova Cria da base do Cruzeiro, Georgemy elogiou sistema defensivo da nova equipe e explica opção de assinar com o time colorado

O Vila Nova apresentou o goleiro Georgemy, nesta sexta-feira (19). O defensor de 25 anos assinou contrato com o Tigre até o final deste ano e já foi relacionado para um jogo da equipe - contra o Jaraguá, na semifinal do Goianão 2020, que o Gavião da Serra venceu por 1 a 0. O jogador disputará posição com Fabrício e revezará presença na reserva com Pedro Campanelli. Segundo Georgemy...