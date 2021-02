Esporte À espera da confirmação, Vila Nova inclui Copa do Brasil no calendário Tigre deve participar da competição nacional pela 17ª vez na história. Edição de 2021 terá recordes de goianos no torneio

O Vila Nova já trabalha com a perspectiva da Copa do Brasil no calendário para a temporada 2021. O Tigre aguarda a divulgação do Ranking Nacional dos Clubes (RNC) da CBF para ter sua participação oficializada - o documento será publicado pela confederação após a conclusão das competições estaduais e nacionais de 2020, o que vai ocorrer no início de março.Será a 17ª participa...