Esporte À distância, Goiás monitora treinos de jogadores durante paralisação Por meio de um grupo no WhatsApp, preparador físico do clube esmeraldino tira dúvidas dos jogadores e faz cobranças para seguirem os treinos

Já se passaram 14 dias desde que a Federação Goiana de Futebol oficializou a suspensão do Goianão 2020, por causa da pandemia do coronavírus. A rotina de treinamentos, concentração, disputa de partidas não fazem mais parte das semanas dos jogadores no futebol goiano. À distância, o Goiás monitora, por meio de um grupo no WhatsApp, se os atletas esmeraldinos estão segui...