Enem Prouni divulga lista dos selecionados em primeira chamada para segundo semestre de 2021 Os estudantes convocados terão até 28 de julho para comprovar as informações

Já está disponível na plataforma do governo federal o resultado da primeira etapa do Programa Universidade para Todos (Prouni). No site gov.br é possível conhecer a lista de pré-selecionados em cada curso por ordem alfabética, tanto para ampla concorrência quanto para as ações afirmativas. Os estudantes convocados terão até 28 de julho para comprovar as informações. O result...