Enem 2019 Perfil oficial do MEC informa horário errado de abertura dos portões do Enem Às 11h05, a publicação feita pelo Twitter do Ministério entrou no ar com a informação errada

A página oficial do Ministério da Educação (MEC) no Twitter fez um post sobre a abertura dos portões do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) antes do horário previsto neste domingo, 3, dia da realização da primeira etapa das provas do exame. Às 11h05, a publicação com a informação errada entrou no ar. "#Enem2019 | A abertura dos po...