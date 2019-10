Pelas redes sociais circula uma imagem de uma suposta questão de matemática da prova do Enem, com um cabeçalho de 2019, apresentação do capítulo “Matemática e suas tecnologias” e a questão 136, que teria sido “vazada”.

Contudo, essa é uma notícia falsa. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que é responsável pela organização do exame, alerta que se trata de um boato.

“É falsa a imagem que circula pelas redes sociais da prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019. O Inep repudia a disseminação de informações falsas e tentativas de tumultuar o cronograma do Enem justamente nos dias que antecedem a realização do exame. É importante lembrar ainda que as fontes oficias para esclarecimentos são os portais e redes sociais do Ministério da Educação (MEC) e do Inep”, disse o órgão em nota.

A prova que serviu de base para a montagem é do ano de 2017, do caderno 7 (azul) do 2º dia de teste. O arquivo está disponível no site e o autor da montagem colou em cima da questão 136 original. Depois disso, publicou em redes sociais.

A primeira etapa do Enem deste ano será realizada no dia 3 de novembro e a segunda no dia 10 do mesmo mês.