Foi divulgada nesta quarta-feira (22) a primeira parcial das notas de corte do Sistema de Seleção Unificada de 2020 (Sisu) em todos as 128 instituições de educação que participam da seleção. No Estado, assim como no restante do Brasil, os cursos de medicina estão mais uma vez no topo com os pontos de corte mais altos em ampla concorrência, como mostra o infográfico disponibilizado pelo Portal PNE.

Nas estatísticas, a UFG possui até o momento as 27 maiores notas de corte do Estado. Entre as cinco maiores da Instituição, três (1º, 2º e 4º) são do curso de Medicina, com 781,08 (Campus Colemar Natal e Silva/ Goiânia), 767,40 (Regional de Jataí) e 762,71 (Regional Catalão), respectivamente. Os “intrusos” são os cursos de Direito (Campus Colemar Natal e Silva/ Goiânia), que está em 3º com 763,29 e Engenharia Química (Campus Samambaia/ Goiânia) com 750,02, em 5º.

Já entre os menores pontos de corte registrados pela instituição até o momento estão 12 cursos. Física (Regional Jataí), Ciências Biológica (Campus Jatobá), Química (Regional Jataí), Matemática (Regional Catalão e Regional Jataí), Filosofia (Regional Goiás), Engenharia Florestal (Regional Jataí), Química Industrial (Regional Catalã), Museologia (Campus Samambaia), Engenharia de Transportes (Campus Aparecida de Goiânia), Educação do Campo (Regional Catalão), Ecologia e Análise Ambiental (Campus Samambaia) e Ciência Ambientais (Campus Samambaia) ainda não possuem notas de corte definidas.

Nas outras duas intuições goianas que participam do Sisu, o Instituto Federal de Goiás (IFG) e o Instituto Federal Goiano (IF Goiano), as maiores notas são Engenharia Civil (Campus Formosa), com 690,42, e Medicina Veterinária (Campus Urutaí), com 657,24, respetivamente. Já entre as mais baixas estão Agronomia, 565,98 (IFG/ Campus Cidade de Goiás), enquanto o IF Goiano possui três cursos ainda sem nota de corte.

No restante do Brasil, Medicina também está em destaque. Os seis maiores pontos de corte do país são do curso da área da saúde, com 928,13 (Maranhão), 913,85 (Maranhão), 906,89 (Maranhão), 898,80 (Amapá), 887,04 (Minas Gerais) e 884,56 (Rio Grande do Norte).

Confira as demais notas de corte das instituições que participam do Sisu pelo infográfico do Portal Inpe.

Regras de inscrição

As regras de seleção para o Sisu deste ano, com inscrições que se estendem do dia 21 a 26 de janeiro, são similares a de anos anteriores. O candidato pode escolher até duas opções de cursos ofertados pelas 128 instituições de todo o país.

O Sistema selecionará os mais bem classificados de cada curso, de acordo com as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e eventuais ponderações, como pesos atribuídos às notas e bônus. Caso o desempenho permita o ingresso do candidato nos dois cursos selecionados, prevalecerá a primeira opção.

As vagas são distribuídas conforme a Lei de Cotas, que oferece vagas reservadas ou adotam bônus na nota de candidatos.

Candidatos que não possuírem notas suficientes para ingressar nos cursos selecionados ainda podem participar da lista de espera, conforme o regulamento do sistema.