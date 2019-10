A menos de três semanas para a realização do primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), no domingo (3), os horários da abertura de portões, início e término das provas foram divulgados. A aplicação da prova segue o horário oficial de Brasília e, devido a extensão territorial e fusos do Brasil, alguns locais do país terão horários distintos.

Goiás, por fazer parte do fuso de Brasília, seguirá os seguintes horários: no primeiro domingo de provas (03) os portões serão abertos às 12h e fechados às 13h; já o início das provas será às 13h30, com término às 19h. Para o segundo domingo de provas (10), a única mudança é relativa ao fim das provas, estabelecido para às 18h30.

Em outros locais, como o Acre e 13 municípios Amazona (Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Boca do Acre, Eirunepé, Envira, Guajará, Ipixuna, Itamarati, Jutaí, Lábrea, Pauini, São Paulo de Olivença, Tabatinga), a abertura dos portões acontecem às 10h e o fechamento às 11h. O início das provas está marcado para às 11h30 e o término para às 17h.

Já no restante do Amazonas, em Roraima, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, o horário de abertura e fechamento dos portões estão marcados para às 11h e 12h, respectivamente. As provas serão realizadas das 12h30 às 18h.

Nos demais Estados, segue o horário oficial de Brasília, assim como Goiás.