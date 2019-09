Nesta quarta-feira, 25, o Prepara Enem e Popular iniciam uma série de lives com temas pré definidos para preparação para o Enem 2019. Além das lives, durante as próximas semanas, professores do COPE farão vídeos no Facebook e Instagram do Popular com dicas para as provas. E o aluno conta ainda com um caderno especial preparados pelos professores aos domingos, junto com o jornal impresso.

As primeiras dicas são para a disciplina de Matemática. Acompanhe a programação no link: https://www.opopular.com.br/noticias/enem